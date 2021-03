Polizeigewalt: Wütende Proteste in Athen

Video zeigt einen Polizisten, wie er mit einem Schlagstock ohne Unterlass auf einen jungen Mann einschlägt

Ein Fall von Polizeigewalt hat in Athen wütende Proteste von Demonstranten ausgelöst. Polizisten und Demonstranten lieferten einander am Sonntagabend in einem südlichen Vorort der griechischen Hauptstadt gewaltsame Auseinandersetzungen, wie die Polizei mitteilte und griechische Medien berichteten. Die Beamten setzten Tränengas ein, um rund 500 Menschen zu vertreiben, die sich aus Protest gegen Polizeigewalt am Platz von Nea Smyrni versammelt hatten.

Am Nachmittag hatte sich ein Video verbreitet, das am selben Ort aufgenommen wurde und einen Polizisten zeigt, wie er mit einem Schlagstock ohne Unterlass auf einen jungen Mann einschlägt. Während die Schreie des Mannes zu hören sind, empören sich Passanten über das Vorgehen des Polizisten.

Polizisten attackiert

Die Polizei erklärte zu dem Vorfall, sie habe eine Motorrad-Patrouille zu dem Platz geschickt, nachdem es zahlreiche Beschwerden über die Missachtung der Corona-Auflagen dort gegeben habe. Die Beamten seien dort von einer Menge aus 30 Menschen attackiert worden. Zwei Polizisten seien verletzt worden, elf Menschen seien festgenommen worden.

Hinsichtlich des Polizisten, der den jungen Mann schlug, sei eine interne Untersuchung eingeleitet worden. Der linke Oppositionsführer und ehemalige Regierungschef Alexis Tsipras erklärte, die Attacke des Polizisten sei erfolgt, ohne dass es zuvor Provokationen gegeben habe.