Porno-Star Thaina Fields tot aufgefunden

Erst vor wenigen Monaten hat die 24-jährige Porno-Darstellerin Thaina Fields öffentlich gemacht, dass sie am Beginn ihrer Karriere in der Erotik-Branche "sehr starken" sexuellen Missbrauch erlitten hatte.

Peru. Am Wochenende wurde der Leichnam der 24-jährige Erotik-Darstellerin und Schauspielerin Thaina Fields in ihrem Zuhause in Trujillo in Peru entdeckt. Vor acht Monaten erst hatte Fields erklärt, dass sie am Beginn ihrer Karriere in der Erotik-Branche "sehr starken" sexuellen Missbrauch erlitten hatte. "Ich habe sexuelle Belästigung und Missbrauch erlitten, nachdem ich angefangen habe, Inhalte für Erwachsene zu erstellen. Das ist sehr schlimm", sagte sie damals.

Milky Peru, die Produktionsfirma, für die sie arbeitete, schreibt in einem Statement: "Wir können das nicht glauben, wir weigern uns, ohne dich zu sein, wir würden dich gerne noch einmal sehen. Wir hoffen, dass uns jemand aus diesem bösen Traum weckt. Du wirst immer in unseren Herzen sein. Danke, dass du uns erlaubt hast, Teil deines Lebens zu sein."

Die Polizei hat noch keine Angaben zur Todesursache der 24-Jährigen gemacht. In Medienberichten heißt es aber, dass sie Probleme mit der psychischen Gesundheit hatte und an einer Zwangsstörung litt, die sie aber mit Medikamenten im Griff hatte.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.