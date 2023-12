Während des Massakers wurde bekannt, dass in der Region Mittelböhmen ein erschossener Mann gefunden worden war – der Vater des Todes-Schützen.

Schock in Tschechien. Unser Nachbarland ist nach einem Amoklauf am Donnerstag im Schockzustand: Es gab mindestens 15 Tote, darunter auch der Schütze, so der Prager Rettungsdienst laut Agentur CTK. Innenminister Vít Rakušan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen am Abend, es drohe keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit. Es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Schützen.

Blutbad. Nach ersten Informationen soll es an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz zu dem Blutbad gekommen sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle, darunter waren Spezialkräfte. Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt, dem Wahrzeichen an der Moldau. In einem Video eines Users auf X waren Menschen zu sehen, die über die bei Touristen sehr beliebte Karlsbrücke flüchteten. Im Begleittext war zu lesen, dass sie sich von den Schüssen, die in der Nähe zu hören gewesen seien, entfernten.

Großalarm. Die Polizei rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Bewohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Universitätsgebäude mit erhobenen Armen verlassen. Die Universität verschickte ein E-Mail an die Mitarbeiter, in Deckung zu gehen und die Türen zu verschließen.

Schütze auf Dach der Fakultät

Nach einem Bericht des Fernsehsenders Nova soll sich der Schütze – sein Name wurde mit David K. angegeben – zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben. Auch eine Explosion sei zu hören gewesen.

Verschanzt. Studenten und Mitarbeiter der Universität sollen sich laut Social-Media-Meldungen in Hörsälen und Büros verbarrikadiert haben. Die Menschen wurden am späten Nachmittag nach und nach aus dem Gebäude gebracht.

Prag-Schütze erschoss vor Massaker seinen Vater

In der Zwischenzeit ist in der Region Mittelböhmen ein erschossener Mann gefunden worden. Laut tschechischer Polizei handelt es sich bei dem Toten um den Vater des Schützen, der offenbar zuerst umgebracht worden ist. Die Beamten bestätigen inzwischen, dass David K. seinen Vater ermordet haben soll.