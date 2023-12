Schüsse an der Prager Universität: Tote und Verletzte

Bei Schüssen an der berühmten Universität von Prag hat es Tote und Verletzte gegeben.

Das teilte die tschechische Polizei am Donnerstagnachmittag über die Plattform X (früher Twitter) mit. "Auf Basis von Erstinformationen können wir bestätigen, dass es tote und verletzte Menschen am Ort gibt", hieß es. Der Schütze wurde laut Polizei "eliminiert". Nach ersten Informationen soll an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz geschossen worden sein.

Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. Die Universität verschickte ein E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Deckung zu gehen und die Türen zu verschließen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Gebäude mit erhobenen Armen verlassen.

Polizei mit Großaufgebot an Ort und Stelle

In einem Video eines Users auf X waren Menschen zu sehen, die über die bei Touristen sehr beliebte Karlsbrücke flüchteten. Im Begleittext war zu lesen, dass sie sich von den Schüssen, die in der Nähe zu hören gewesen seien, entfernten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Sie rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anrainer sollten nicht aus dem Haus gehen.

Zur Zahl der Toten und Verletzten gab es zunächst keine näheren Angaben. Die Polizei sprach lediglich von "mehreren" Toten und "zig" Verletzten. Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der Karlsbrücke entfernt.