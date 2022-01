Premierminister Justin Trudeau positiv auf Corona getestet

Premierminister Justin Trudeau verkündete, er sei positiv auf COVID-19 getestet worden.

In einem Tweet vom Montagmorgen sagte Trudeau, er fühle sich "gut" und werde die Woche über per Fernzugriff weiterarbeiten. Trudeau hatte am 27. Januar erklärt, dass er sich isoliert, nachdem er über eine Exposition informiert wurde. Die kanadische Presse berichtete später, eines seiner Kinder sei positiv getestet worden.

Ehefrau war schon mal positiv

Trudeau ist vollständig gegen COVID-19 geimpft und hat seine Auffrischungsdosis am 4. Januar 2022 erhalten. Er hat bereits gesagt, dass er die Kanadier informieren würde, wenn er jemals positiv auf das Virus getestet würde. Seine Frau, Sophie Gregoire Trudeau, wurde in den ersten Tagen der Pandemie positiv auf COVID-19 getestet.



Schutz der Kinder

Trudeau teilte am vergangenen Donnerstag mit, dass er sich für fünf Tage in Isolation begeben werde, nachdem er am Abend zuvor erfahren hatte, dass er mit einer positiv getesteten Person in Kontakt gekommen war. Der kanadischen Presse sagte er am Freitag, dass dies der Fall sei, weil eines seiner drei Kinder positiv auf COVID-19 getestet worden sei.

Trudeau hat nicht gesagt, welches seiner drei Kinder positiv getestet wurde oder wie es ihnen geht.