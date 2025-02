Privatjet von "Mötley Crüe"-Star crasht bei Landung

Scottsdale (Arizona, USA) – Ein tragisches Unglück ereignete sich am Montagnachmittag (Ortszeit) auf dem Flughafen von Scottsdale.

Zwei Privatjets kollidierten miteinander, wobei eine der Maschinen dem bekannten Musiker Vince Neil (64), Frontmann der US-amerikanischen Metal-Band "Mötley Crüe", gehörte.

Zusammenstoß beim Landeanflug

Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, kam Neils Jet aus Austin (Texas, USA) und war gerade im Anflug auf die Landebahn. Dabei geriet das Flugzeug offenbar von der vorgesehenen Spur ab und prallte mit einem geparkten Gulfstream 200-Jet zusammen.

Sänger nicht an Bord – Lebensgefährtin verletzt

Neils Manager, Allen Kovac, bestätigte gegenüber Medien, dass der Musiker selbst nicht im Flugzeug war. An Bord befanden sich jedoch seine Partnerin Rain Andreani (43) sowie ihre Freundin Ashley. Zudem waren mehrere Hunde des Paares mit auf dem Flug. Alle Insassen überlebten den Unfall, allerdings erlitten einige von ihnen schwere Verletzungen. Rain Andreani wurde mit mehreren Rippenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Pilot verlor bei der Kollision sein Leben, während sein Kollege schwer verletzt wurde. Eine weitere Person, die sich in dem geparkten Jet aufhielt, überstand den Unfall ebenfalls.

Reaktionen der Band und Danksagung an die Helfer

Inzwischen hat sich die Band "Mötley Crüe" öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichte die Gruppe eine Nachricht, in der sie ihr Mitgefühl ausdrückte. "Neils Gedanken und Gebete richten sich an alle, die von diesem schrecklichen Unfall betroffen sind. Er ist zutiefst dankbar für die rasche und professionelle Hilfe der Einsatzkräfte", hieß es in dem Statement.

Untersuchungen laufen

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären. Ob es sich um einen technischen Defekt oder einen Pilotenfehler handelte, ist derzeit noch unklar.