Promis & Politiker zittern vor ''Pandora Papers''

Geleakte Dokumente bringen die Reichen und Mäch­tigen in Erklärungsnot.

Weltweit. Es geht um 11,9 Millionen Dateien (Dokumente, Bilder, E-Mails, Audio­dateien etc.) von 14 Finanzdienstleistern in Steuerparadiesen wie Panama, den Virgin Islands, Singapur, Belize, der Schweiz, Zypern oder den Arabischen Emiraten.

Rechercheprojekt. Über 650 Journalisten aus der ganzen Welt – in Österreich beteiligten sich Profil und ORF – legen nun die Geheimvermögen prominenter „Steuersparer“ offen, was wohl noch für den einen oder anderen Skandal sorgen könnte. Es ist die größte journalistische Recherche in der Geschichte.

Elton John & Co. Auf der Liste finden sich prominente Namen: Elton John, Claudia Schiffer, Shakira, Ex-Beatle Ringo Starr, Julio Iglesias, Russlands Präsident Wladimir Putin, Ex-Premier Tony Blair, Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš, Jordaniens König Abdullah II. – in den kommenden Tagen sollen ihre Offshore-Konstruktionen offengelegt werden. Aber auch Mafia-Clans, Waffenschieber oder Drogenbarone müssen zittern.

Auch 160 Österreicher auf Recherche-Liste

Steuerflüchtlinge. Politiker aus Österreich sollen sich laut Profil nicht darunter befinden, dafür aber „interessante Unternehmerpersönlichkeiten“ und insgesamt 160 Österreicher, die Offshore-Dienstleistungen in Anspruch ­genommen haben. Laut den Investigativjournalisten eint alle Persönlichkeiten, dass ihr Besitz verschwinden sollte.

Hinter Strohmännern, Scheinadressen, Bankgeschäften usw., vermutlich um für Steuer- und Strafverfolgungsbehörden, Ehepartner, Gläubiger, Geschäftspartner etc. nicht greifbar sein zu können.

Die NGO Tax Justice Network schätzt, dass Steuerflüchtlinge weltweit zwischen 21.000 und 32.000 Milliarden (!) US-Dollar offshore geparkt haben.