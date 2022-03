Putin beleidigt: Model (23) tot in Koffer gefunden

Kurz vor ihrem Verschwinden bezeichnete die 23-Jährige den russischen Präsidenten als Psychopaten.

Schock-Fund in der russischen Region Lipezk. Das Model Gretta Vedler wurde tot in einem Koffer gefunden, nachdem die 23-Jährige vor über einem Jahr verschwunden war. Vedler wurde auch international bekannt, weil sie kurz vor ihrem Verschwinden Wladimir Putin als Psychopaten bezeichnet hatte.

Ex-Freund soll gestanden haben

Die russischen Ermittler gehen aber dennoch von einer Beziehungstat aus. Ihr Ex-Freund Dmitry soll bereits gestanden haben, Gretta erwürgt und dann im Kofferraum eines Autos zurückgelassen zu haben. Nach dem Mord postete er weiterhin auf ihren Social-Media-Seiten, um den Anschein zu wecken, die 23-Jährige sei noch am Leben. Freunde des Models wurden dennoch misstrauisch und schlugen Alarm. Nun konnte die Leiche der jungen Russin gefunden werden.

Gretta hatte sich in einem Video klar gegen Putin gestellt und den Kreml-Chef als Psychopathin bezeichnet. „In Anbetracht der Tatsache, dass er in seiner Kindheit viel Demütigung erfahren musste und aufgrund seiner schmächtigen körperlichen Gestalt nicht für sich selbst eintreten konnte, ist es nicht verwunderlich, dass er zum KGB ging“, so das Model. "Ich kann nur vermuten, dass in ihm eine klare Psychopathie oder Soziopathie zu sehen ist."