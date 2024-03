Putin offen für Waffenruhe zu Olympia

Der französische Präsident Macron hatte den Vorschlag einer Waffenruhe während der Olympischen Spielen gemacht. Der russische Präsident zeigt sich offen.

Präsident Wladimir Putin hat prinzipiell nichts gegen eine Waffenpause während der Olympischen Sommerspiele in Paris. Er habe noch nichts von einem Vorschlag von Emmanuel Macron gehört - das sagte er auf der Pressekonferenz seiner Wiederwahl. Putin sagt zum Vorschlag: "Wir werden in jedem Fall immer von den Interessen Russlands und der Lage auf dem Schlachtfeld ausgehen".

Macron will um Waffenruhe ersuchen

Macron hatte zuvor in einem Interview im ukrainischen TV bestätigt, dass er um eine Waffenruhe während der Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August stattfinden, ersuchen wird. Russlands Athleten dürfen in Paris unter neutraler Flagge an den Wettkämpfen teilnehmen. Immer wieder hat die russische Regierung die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen gezeigt - das Problem ist nur, Frieden gäbe es NUR zu den Bedingungen von Putin. Er will unter anderem, dass Kiew große Gebiete an Moskau abgibt und dass die Ukraine auf eine eigene Armee und auf einen Nato-Beitritt verzichtet. Auch weitere Eroberungen schloss der russische Präsident nicht aus.