Putin-Propaganda-Sender simuliert Atomangriff auf Europa

Putin eskaliert immer weiter.

Ein Atomangriff auf London, der 850.000 Todesopfer und zwei Millionen Verletzte fordern würde, wurde von einem Putin-Propaganda-Sender simuliert.

Heftiges Propaganda-Material

Die Ausstrahlung des vierminütigen Videos mit einem englischen Kommentar scheint der nächste Schritt einer gezielten Kampagne zu sein, um Großbritannien davon abzuhalten, der Ukraine die Erlaubnis zu erteilen, Storm-Shadow-Raketen-Ziele innerhalb Russlands anzugreifen.

Wladimir Putins Propagandisten und deren Umfeld haben wiederholt davor gewarnt, dass er Atomwaffen einsetzen könnte. Das auf einem Telegram-Kanal gezeigte Video beginnt mit der Drohung: „Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass das Unvorstellbare passiert. Eine Atomwaffe explodiert über London. In der Simulation werden wir einen Sprengkopf mit einer Sprengkraft von 750 Kilotonnen verwenden. Das ist eine ziemlich starke Ladung."

"Epizentrum der Explosion in Westminster"

Der Kommentar warnt die Zuschauer: „Bei der Detonation dehnt sich ein Feuerball, so heiß wie die Sonne, schnell aus und erreicht einen Radius von 950 Metern. Alles, was in diesem Feuerball eingeschlossen ist, verdampft sofort. In unserer Simulation liegt das Epizentrum der Explosion in Westminster. Menschen in diesem Umkreis werden nicht einmal etwas spüren, weil die Übertragungsgeschwindigkeit der Nervenimpulse langsamer ist. Im Umkreis von 5 km um das Epizentrum und den Explosionsradius der Städte London, Camden Town, Kensington und Brixton werden diese Gebiete die größte Zerstörung erleiden.“