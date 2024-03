Putin schockt mit neuer Mega-Bombe

Videoaufnahmen von russischen Militär-Bloggern vom Mittwoch zeigen beängstigende Bilder: Über dem Zentrum der Kleinstadt Welyka Pyssariwka in Region Sumy im Nordosten der Ukraine hat Russland offenbar eine neue Horror-Waffe gezündet.

Zu sehen ist, wie eine massive Explosion den Grenzort, der einst 4.000 Einwohner hatte, erschüttert. Wenige Momente später steigt eine weiß-graue Wolke rasant Richtung Himmel auf, Splitterpartikel fliegen bis zu einem Kilometer weit durch die Luft.

‼️???????????? Enemy positions in the area of ​​Velikaya Pisarevka, Sumy region, were struck by ODAB-1500



A thick column of smoke rises at the arrival site.

