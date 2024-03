Putin will neuen Krieg in Europa anzetteln

Experten warnen: Wladimir Putin will einen neuen Krieg mitten in Europa.

Nachdem Putin seine innenpolitische Macht im Zuge der manipulierten Präsidentschaftswahl weiter einzementiert hat, kann sich der Kreml-Chef nun wieder voll seinen außenpolitischen Plänen widmen. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn soll Russland in der Ukraine nun entscheidend vorankommen und den Westen damit auch weiter schwächen. Um dieses Ziel zu erreichen, könnte Putin dabei auch einen weiteren Krieg anzetteln.

Die US-Experten Ivana Stradner und Mark Montgomery von der Denkfabrik „Foundation for Defense of Democracies“ warnen jedenfalls davor, dass Moskau einen neuen Krieg in Europa will. Die Wissenschaftler fürchten in einem Beitrag des „Wall Street Journal“, dass Putin Moskau einen Krieg auf dem Balkan anzetteln will.

„Da die russischen Streitkräfte in der Ukraine Verluste erlitten haben, kann Moskau viel gewinnen, wenn es anderswo auf dem Kontinent Unruhe stiftet“, heißt es im Gastbeitrag. Ein weiterer Konflikt in Europa würde die Aufmerksamkeit von der Ukraine abzulenken und Russland ein Druckmittel gegenüber dem Westen geben. Der westliche Balkan wäre dabei "ein perfekter Kandidat.“

Die Lage am Balkan hat sich im letzten Jahr deutlich zugespitzt, die Gefahr eines neuen Kosovo-Kriegs war so groß wie lange nicht mehr. „Während die NATO ihr 75-jähriges Bestehen feiert und Putin in der Ukraine weitere Verluste hinnehmen muss, versucht Moskau, auf dem Balkan eine neue Front zu eröffnen“, so die US-Experten. Putin kann dabei auf seinen Verbündeten in Belgrad setzen. „Der Kreml braucht seine Armee nicht in die Region zu schicken. Russland muss sich nur auf Serbien verlassen, um Gewalt und Instabilität zu schüren, und darauf wetten, dass die NATO zögern wird.“