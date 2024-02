Putin: Wilde Spekulationen nach Zitteranfall

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich erstmals seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausführlich von einem US-Interviewer befragen lassen. Im Gespräch mit dem rechten Talkmaster Tucker Carlson sagte der Kremlchef unter anderem, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland stehe im Grunde "komplett außer Frage" - außer "wenn Polen Russland angreift".

Das 127 Minuten lange Interview dominierte Putin nach Belieben - am Tag nach der Veröffentlichung sorgt aber vor allem eine Szene für Aufregung. Mitten im Interview macht sich plötzlich Putins linkes Bein selbstständig. Der Kreml-Chef sitzt verkrampft im Stuhl und legt schnell seiner Hand aufs Knie, um das Krampf-Bein damit wieder zu Boden zu bringen. Doch nun beginnt auch Putins rechtes Bein zu zucken – der 71-Jährig versuch schließlich mit einem Husten den Vorfall zu überspielen.

What is going on with Putin's leg? pic.twitter.com/A8WQetLUer