Die 44-Jährige wurde am Montag von einem Betonmischer angefahren. Am Donnerstagmittag wurde sie für hirntot erklärt, am Abend starb die Radlerin.

Berlin. Der Unfall passierte Montagfrüh auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf: Eine 44-jährige Radfahrerin wurde von einem Betonmischer überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Die Radrennfahrerin blieb regungslos unter dem Betonmischer liegen. Feuerwehr-Einsatzkräfte mit Spezialgeräten standen wegen Protesten von Klimademonstranten im Stau und trafen erst verspätet am Unfallort ein. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Radlerin nach Unfall mit Lkw gestorben Die Frau kam zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Am Donnerstagmittag wurde sie für hirntot erklärt, am Abend starb die Radlerin. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei hatte in diesem Zusammenhang am Dienstag Strafanzeige wegen Behinderung von Hilfe leistenden Personen gegen zwei Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ im Alter von 59 und 63 Jahren gestellt, wie "Focus Online" berichtet. Feuerwehrsprecher Rolf Erbe lehnte es gegenüber "Focus Online" wegen "laufender Ermittlungen" ab, Details zum genauen Ablauf der Rettung zu machen.