Rakete schlägt in ägyptischem Badeort ein

Laut ägyptischer Nachrichtenagentur Al Qahera News wurden sechs Menschen bei dem Vorfall verletzt. Unter Berufung auf Insider erklärte Al Qahera, die Explosion in der Stadt am Roten Meer stehe im Zusammenhang mit Kämpfen zwischen Israel und der militanten Hamas im Gazastreifen.

Der Agentur zufolge hat die Rakete eine Ambulanz in Taba sowie ein Wohngebäude für die Verwaltung des Krankenhauses des Ortes getroffen. Das israelische Militär erklärte, es sei sich eines Sicherheitsvorfalls in dem Gebiet bewusst, der sich aber "außerhalb unserer Grenze" ereignet habe. Unklar ist bisher, von wem die Rakete abgefeuert worden ist. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte nicht sofort unabhängig voneinander bestätigen.

????BREAKING: LARGE MISSILE LANDS IN EGYPT



A large missile landed in the center of Taba, Egypt.



Taba is over 100 miles away from Gaza, so the origin of the missile is unknown.



Some speculation is that the missile was possibly launched from Yemen, likely by the Houthni rebels.