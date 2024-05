Das sind die gefährlichsten Flugstrecken

Enthüllt: Auf diesen Flugstrecken gibt es am häufigsten Turbulenzen.

Vergangene Woche spielten sich auf dem Boeing-Flug von London nach Singapur dramatische Szenen ab. Die Maschine der Singapore Airlines sackte plötzlich um 2.000 Meter ab – bei den Turbulenzen wurde eine Person getötet und 30 weitere verletzt.

Die turbulentesten Strecken

Doch wie häufig sind Turbulenzen auf Flügen überhaupt? Das Online-Portal „Turbli“ hat über 150.000 Strecken analysiert und ein Ranking der gefährlichsten Strecken erstellt. Am turbulentesten ist es dabei auf der Strecke von Santiago due Chile und Viru Viru in Bolivien. In Europa ist die Route Mailand – Genf am gefährlichsten.

Santiago (SCL) – Santa Cruz (VVI) Almaty (ALA) – Bischkek (FRU) Lanzhou (LHW) – Chengdu (CTU) Chūbu/Centrair (NGO) – Sendai (SDJ) Mailand-Malpensa (MXP) – Genf (GVA) Lanzhou (LHW) – Xianyang (XIY) Osaka (KIX) – Sendai (SDJ) Xianyang (XIY) – Chengdu (CTU) Xianyang (XIY) – Chongqing (CKG) Mailand-Malpensa (MXP) – Zürich (ZRH)

Wie Experten betonen, sind schwere Turbulenzen auf Flügen sehr selten. So kommt es gerade einmal auf einem von 50.000 Flügen zu solchen.