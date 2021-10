Rapper Eko Fresh ist in Deutschland nun Schullektüre

Ein Song des Rappers Eko Fresh hat es in ein deutsches Schulbuch geschafft.

Der Text des Titels "Der Gastarbeiter", der sich mit der Herkunft des Kölner Künstlers auseinandersetzt, ist in einem Lesebuch abgedruckt worden ("Er wollt, dass wir's einmal besser haben, weil die Gründe für den Umzug bestimmt nicht am Wetter lagen"). Die Veröffentlichung teilte Eko Fresh voller Freude am Montag via Facebook mit. "Opa, der war für dich!", so Eko Fresh.

Die Familie von Eko Fresh, der mit bürgerlichem Namen Ekrem Bora heißt, stammt aus der Türkei. Seine Mutter hat kurdische Wurzeln, sein Vater kam 1980 als politischer Flüchtling nach Deutschland, wie in dem Abdruck im Schulbuch steht. Der besagte Song erschien 2012 auf seinem Album "Ek to the Roots". Der 38-jährige Rapper thematisiert in seiner Musik häufig Klischees über seine Herkunft und setzt sich regelmäßig für politische und gesellschaftliche Anliegen ein.