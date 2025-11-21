Reiche Touristen erobern das "letzte Paradies auf Erden"

Raja Ampat war einst ein Urlauber-Geheimtipp, doch nun übernehmen reiche Touristen den Ort.

Für Taucher war Raja Ampat und die historischen Gewürzinseln ein Geheimtipp. Jetzt kommen die Reichen und verändern das "letzte Paradies auf Erden". Es werden immer mehr exklusive Expeditionskreuzfahrten angeboten, wodurch die entlegenen Gewässer Ostindonesiens sich zu einem Hotspot für Luxustourismus entwickeln.

Raja Ampat ist ein Archipel aus über 600 winzigen Inseln vor der Westküste West-Papuas. Laut "CNN" gilt die Region als "das letzte Paradies auf Erden". 2023 wurde Raja Ampat von der UNESCO als Global Geopark ausgezeichnet. 1.000 Fischarten sowie über 500 Arten von Hartkorallen nennen das Gebiet ihre Heimat. Vor allem diese besondere Biodiversität lockt die Reichen an.

Astronomische Preise

Das renommierte Unternehmen National Geographic Expeditions bietet eine zweiwöchige Kreuzfahrt mit der 28-Passagier-Yacht Aqua Blu an. Die Yacht gehörte einst einer europäischen Aristokratenfamilie.

© Getty Images

Die Preise für derartige Luxusreisen sind astronomisch. "Abercrombie & Kent" wollte für ihre 2025er-Expedition 87.500 Dollar pro Person bei Doppelbelegung.

Historische Bedeutung

Das Angebot wird durch die benachbarten Gewürzinseln ergänzt. Die Inselgruppe ist historisch bekannt als Molukken und war im 16. und 17. Jahrhundert Ort eines regelrechten "Gewürz-Rausches". Damals konnten portugiesische, niederländische und britische Händler mit enormen Preisen für Nelken, Muskatnuss und Muskatblüte eine goldene Nase sich verdienen. Die heutigen Kreuzfahrten nutzen diese historische Bedeutung als einen Höhepunkt für die Reise aus.

© Getty Images

© Getty Images

Der französische Luxuskreuzfahrtanbieter Ponant beschreibt die Routen als Reise "zu den legendären Gewürzinseln und in den indonesischen Archipel Raja Ampat". Die Touristen können auf der Tour durch die kolonialen Überreste und üppigen Dschungel wandern und in traumhaften Lagunen schnorcheln.

Exklusivität wichtiger als der Preis

Das Geschäft mit den Luxusreisen wächst weiter rasant an. Mehr als ein Dutzend Anbieter bieten mittlerweile derartige Touren für reiche Kunden an. Neben den klassischen Namen wie Lindblad Expeditions und Aurora Expeditions kämpfen nun Boutique-Anbieter wie Wildfoot Travel um die Kundschaft.

Zum Beispiel bietet die Yacht Amandira von Aman Resorts vollständig maßgeschneiderte Expeditionen an. Dabei wird für die Touristen "jedes Detail der Reise" vom Private Yacht Team kuratiert. Mit einem solch individualisierten Angebot soll ein Klientel angesprochen werden, für das Exklusivität wichtiger ist als der Preis.