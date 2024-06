Rettungsaktion: Betäubter Bär fällt aus Baum in Plane

Am Dienstag erlebten die Bewohner von Camp Hill, einer Vorstadt von Pennsylvania (USA), ein unerwartetes und ungewöhnliches Ereignis. Ein junger Schwarzbär tauchte plötzlich in einem Wohngebiet auf und sorgte für Aufregung.

Ein gefährlicher Besucher in der Vorstadt

Der junge Schwarzbär wurde gegen Mittag in einem Wohngebiet von Camp Hill gesichtet, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Harrisburg entfernt. Aus Sicherheitsgründen entschied die nahe gelegene Highschool, alle Schülerinnen, Schüler und das Personal im Gebäude zu halten. Auch ein Straßenabschnitt in der Nähe wurde vorübergehend gesperrt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Einsatzkräfte fangen Bären geschickt auf

Die Rettungskräfte setzten einen Leiterwagen ein, um in die Nähe des Bären zu gelangen und ihn zu betäuben. Nachdem der Bär betäubt wurde, fiel er aus etwa sechs Metern Höhe in die vorbereitete blaue Plane.

Sofort danach wurde der Bär ein weiteres Mal betäubt, um sicherzustellen, dass er während des Transports ruhig bleibt. Anschließend verlegten die Einsatzkräfte den Bären in eine spezielle Bärenfalle, die auf einem Anhänger montiert war.

Umsiedlung des Bären

Es wird angenommen, dass der Bär noch nicht ausgewachsen ist. Wildtierbeamte gaben an, dass sie den Bären wahrscheinlich in ein staatliches Schutzgebiet in Zentral-Pennsylvania umsiedeln würden. Genauere Details zu der geplanten Umsiedlung wurden von der Spielkommission bisher nicht bekannt gegeben.