Richterin während Gerichtsverhandlung plötzlich halb nackt

Eine Kommission suspendierte die 34-Jährige auf die Dauer von drei Monaten.

Das Video ging vergangene Woche in Kolumbien viral: Richterin Dr. Vivian Polania (34) war während einer Online-Gerichtsverhandlung plötzlich halb nackt. Als sie gerade per Zoom-Meeting einen Autobomben-Anschlag auf eine Armee-Einrichtung verhandelte, ging die Kamera an. Die 34-jährige Richterin lag im Bett, in der Hand eine Zigarette und untenrum nur mit Unterwäsche bekleidet.

Vorfall sorgte für viel Aufregung

Der Vorfall sorgte für viel Aufregung und wurde zum Gesprächsstoff in ganz Kolumbien. Das Justizministerium berief sogar einen Untersuchungsausschuss ein, um den Fall einzuordnen. Im Urteil der Kommission ist von einem "beklagenswerten Zustand" die Rede, Vivian Polonia sehe "zerzaust" aus. Die Augen seien schläfrig gewesen, die Sprache undeutlich. Die 34-Jährige wurde auf die Dauer von drei Monaten suspendiert.

En un video que circula por WhatsApp se ve a la jueza Vivian Polanía (trabaja en el Palacio de Justicia de Cúcuta) atendiendo una diligencia judicial en su cama, semidesnuda y fumando. No sé si esto pueda acarrearle alguna sanción, pero al menos el escándalo ya está servido. pic.twitter.com/9rgNx4C6pV — Manolesco (@jhonjacome) November 17, 2022

Die Kommission kam zu dem Schluss: Polonias Verhalten "steht nicht im Einklang mit der Sorgfalt und dem Respekt, mit der eine Richterin für Gerechtigkeit sorgen soll. Das weist auf einen klaren Mangel an Respekt seitens der Beamtin hin."

Polania: Von Kollegen als zu sexy kritisiert

Die Juristin äußerte sich zu dem Vorfall in einem Radio-Interview und sagt, dass sie extrem überarbeitet gewesen sei und deshalb unter psychischen Problemen gelitten habe. Ihre Kleidung hätte sich "im Stuhl verheddert".

Sie wirft ihren Kollegen Mobbing vor und dass sie von diesen als zu sexy kritisiert werde.

Polania bezieht sich dabei offenbar auf ihren Instagram-Account, in dem sie sich ihren Followern unter anderem in Reizwäsche zeigt.

Die 34-jähirge Richterin hat auf Instagram mehr als 360.000 Follower. Der Fitness-Junkie Polania zeigt auf ihrem Account viel Haut und ihre 37 Tattoos. Trotz der Aufregung wird sich die Juristin das Hochladen der Bilder nicht verbieten lassen. "Ich habe es satt, anderen Leuten gefallen zu müssen, statt mit mir selbst im Reinen zu sein", kündigte sie bereits an.