Mehrere Millionen Euro werden bei der Geldtransporterfirma "Loomis" vermisst. Tatverdächtige ist eine Mitarbeiterin der Firma.

Yasemin Gündogan (28) wird beschuldigt, aus dem Geldtransporter einige Millionen Euro gestohlen zu haben. Derzeit wird die Tatverdächtige von der Polizei gesucht. Eine angebliche Komplizin wurde bereits festgenommen. Die Höhe der Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Der "Weiser-Kurier" spricht diesbezüglich von einer 8-Millionen Euro Betrag. Dazu gab es bisher keine Bestätigungen.

So kam es zum Diebstahl

Die Aufgabe von Yasemin Gündogan war es, die durch Kunden Bestellten Geldmengen abzupacken und mittels Sicherheitstransport zustellen zu lassen. Zum Diebstahl dürfte es am 21. Mai gekommen sein. Demnach soll sie mehrere, mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen, in einen Rollcontainer geladen haben. Danach meldete sie sich Krank. Erst nach 4 Tagen wurde das fehlende Geld von anderen Mitarbeitern der Firma bemerkt. Genug Zeit für die Angeklagte um zu flüchten. Laut bisherigen Ermittlungen wurde der Rollcontainer (Mit der Nummer 06414) in einen schwarzen Merzedes-Benz, Modell Vito, mit dem Kennzeichen HB-DW 143 geladen.

Die deutsche Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.