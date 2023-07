Riesen-Wirbel um US-Präsident: Joe Biden 'knabbert' an fremden Baby

Der mittlerweile 80-jährige Joe Biden gerät mit seinen Fauxpas, Stürzen und Missgeschicken immer wieder in die Schlagzeilen. Diesmal tobt das Netz wegen eines Videos des US-Präsidenten, das ihn bei der Verabschiedung von Mitarbeitern der US-Botschaft in Helsinki zeigt. Dort war eine Mutter mit ihrem Kleinkind anwesend. Der Demokrat beugte sich zu dem Baby hinunter und begann, an der Tochter der Frau zu knabbern.

Anschließend zog Biden auch noch einige Grimassen, die das kleine Mädchen aufmerksam verfolgte. Doch als Biden ihr einen Kuss auf die Schläfe geben wollte, drehte sie sich schnell weg. Das Video ging im Netz viral. Ein Twitter-User nannte es Bidens "bisher unangemessensten Moment mit einem Kind.". Eine andere Nutzerin gab zwar zu, selbst den Drang zu verspüren, sich so zu verhalten wie der Präsident, wenn sie ein Baby sieht, hält sich aber zurück, weil "es unheimlich ist."

???? JOE BIDEN NIBBLING UNCOMFORTABLE LITTLE GIRL THEN SNIFFING HER AS SHE TRIES TO SQUIRM AWAY IN FINLAND TODAY ⚠️ pic.twitter.com/Y8xLNK0N4L