Schon wieder: Joe Biden stürzt auf Bühne bei Absolventenfeier

Joe Biden wollte gerade bei der Air Force Academy in Colorado Diplome überreichen, da ist es schon wieder passiert. Er stürzte.

Der 80-Jährige US-Präsident Joe Biden bekommt oft Gegenwind wegen seines hohen Alters. Dabei liefert er auch immer wieder neues Futter für seine Kritiker. So auch heute wieder. Er sollte auf einer Bühne an der Air Force Academy in Colorado eine Rede halten und anschließend Diplome überreichen. Beim Verlassen der Bühne passierte es.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo — Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023

Beim Sturz wurde er schnell von Beamten der Luftwaffe aufgefangen und gestützt. Biden zeigte sich unbeeindruckt hinsichtlich seines Fauxpas, zeigte lediglich auf einen Sandsack, über den er wohl gestolpert ist. Ein Mitarbeiter des weißen Hauses teilte im Anschluss via Twitter mit, dem Präsidenten gehe es gut, und legte nahe, Biden sei über einen Sandsack auf der Bühne gestolpert.

Dabei stellt dieser Sturz keinen Einzelfall dar. Erst letztes Jahr ging ein Video des US-Präsidenten um die Welt, als er beim Einsteigen in die Air Force One die Treppe hinaufgefallen war. Oder als er in der Nähe seines Strandhauses in Delaware mit dem Fahrrad umgefallen war.

Der heutige Sturz erfolgte zu einer denkbar schlechten Zeit. Immerhin verkündete Biden gerade erst, er wolle erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren - trotz seines hohen Alters. Polit-Kontrahenten werden sich mit Freude auf diesen Sturz stürzen.