Biden stolpert erneut auf Flugzeug-Treppe

US-Präsident Joe Biden zeigt am Mittwoch zum wiederholten Mal Gleichgewichtsprobleme. Es ist das zumindest dritte Mal, dass er beim Versuch, an Bord der Air Force One zu gelangen, stolpert.

Dieses Mal sollte alles anders werden, Biden wollte problemlos in die Maschine der US-amerikanischen Luftstreitkraft gelangen. Doch auch den Polen-Trip übersteht der Präsident nicht ohne Ausrutscher, auf den inzwischen berühmt-berüchtigten Stufen stolpert er wieder. Kurz danach steht der 80-Jährige scheinbar unbeschadet wieder auf und geht in die Kabine der Air Force One.

Der Clip ist Wasser auf den Mühlen seiner Kritiker, die immer wieder das fortgeschrittene Alter und den angeblich mangelnden Fitnesszustand des Demokraten kritisieren. Biden zeigt sich jedoch unbeeindruckt davon, Gerüchten zufolge will er bei der Präsidentenwahl 2024 nochmal antreten. Bei einem für ihn erfreulichen Ausgang wäre er dann bis zum Alter von 86 Jahren Präsident der USA.