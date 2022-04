Riesiger Asteroid rast auf Erdumlaufbahn zu

Am 28. April wird ein gigantischer Asteroid der Erde ungewöhnlich nah kommen. 418135 (2008 AG33) rast mit 37.000 km/h auf uns zu.

Wer jetzt schon vor einer drohenden Kollision und einer Naturkatastrophe zittert, kann sich beruhigen. Denn was in der Welt der Astronomie als nah gilt, ist im Fall des Asteroiden noch immer sehr weit weg. 418135 (2008 AG33) wird die Erde am 28. April in einer Distanz von rund 3,2 Millionen Kilometer passieren.

Der Gesteinsbrocken soll einen stolzen Durchmesser von etwa 780 Meter aufweisen. Würde so ein Asteroid auf die Erde stürzen, wären die Folgen fatal. Ein Einschlag könnte ganze Städte von der Landkarte radieren oder bei Aufprall auf dem Meer Tsunamis auslösen.

Hält der Asteroid seine berechnete Flugbahn, besteht für die Erde keinerlei Gefahr. Im Mai 2029 wird er voraussichtlich wieder an der Erde vorbeifliegen – erneut in sicherer Entfernung.