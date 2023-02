× Ritas Mörder wird ein Mönch

Nach 52 Jahren konnte der Cold Case rund um den Mord an die Grundschullehrerin Rita Curran (24✝) endlich gelöst werden. Der Mörder William DeRoos wurde nach der Schreckenstat skurrilerweise buddhistischer Mönch.

Die Polizei von Burlington präsentiert bei einer Pressekonferenz die Auflösung des Mordfalles, der schon im Jahr 1971 stattgefunden hat. Polizeichef Jon Murad erklärt: "DeRoos zog nach Thailand und wurde buddhistischer Mönch." Zudem gibt die Polizei an, dass der Mörder 1986 im Alter von 46 Jahren an einer Überdosis Morphium stirbt. Doch warum wird der Fall erst jetzt aufgeklärt?

Jon Murad gibt die Klärung des Falles bekannt

Als Cold Case wird ein Mordfall bezeichnet. der schon vor langer Zeit stattgefunden hat. Eine exakt darauf spezialisierte Einheit hat sich nun des Falles angenommen und im Archiv einen Zigarettenstummel gefunden, der auf die DNA von DeRoss passt. Warum dieser Beweis über 50(!) Jahre unausgewertet im Archiv aufbewahrt wurde, ist nicht überliefert. Inzwischen ist klar: Der Mörder hatte im Juli 1971 in Burlington im US-Bundesstaat Vermont einen Streit mit seiner Frau Michelle, verlässt daraufhin in Rage seine Wohnung. Im gleichen Haus lebt die Lehrerin Rita Curran, die kurz darauf ermordet gefunden wird. Danach flieht DeRoss nach Thailand und wird ein buddhistischer Mönch. Ein falsches Alibi bekommt er von seiner Frau, die nun behauptet, ihr Mann habe sie dazu angestiftet.

Auch der Bruder der ermordeten Curran, Tom, kommt bei der Pressekonferenz zu Wort: "Ich denke nicht so viel über den Typen nach, der das getan hat, sondern über Rita und meine Eltern und was sie durchmachen mussten. Ich bete zu meinen Eltern und ich bete zu Rita", erklärt er in seiner berührenden Rede.