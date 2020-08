Ruanda will Auslieferung von mutmaßlichem Genozid-Verantwortlichen

Erst im Mai war der über 80-jährige Felicien Kabuga, ein mutmaßlicher Drahtzieher des Völkermordes, in Paris gefasst worden.

Kigali. Ruanda hat die Auslieferung eines in Frankreich lebenden mutmaßlichen Mitverantwortlichen im Völkermord vor 26 Jahren angefragt. Die Regierung in Kigali habe einen internationalen Haftbefehl gegen Aloys Ntiwiragabo wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen, sagte Justin Nkusi, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch.

"Als einer der Architekten des Genozids ist es wichtig, dass er in seiner Heimat vor Gericht gestellt wird, denn dies wird den Überlebenden nach so vielen Jahren ein Gefühl der Gerechtigkeit geben."

Ntiwiragabo lebt derzeit laut Nkusi in Orleans im Norden Frankreichs. Gegen ihn laufen dort Vorermittlungen. Ntiwiragabo war während des ruandesischen Völkermordes Chef des Militär-Geheimdienstes. Bei dem Genozid in dem ostafrikanischen Land waren 1994 rund 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu getötet worden.

Erst im Mai war der über 80-jährige Felicien Kabuga, ein mutmaßlicher Drahtzieher des Völkermordes, in Paris gefasst worden. Er war mehr als zwei Jahrzehnte auf der Flucht gewesen.