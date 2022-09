Schallenberg über Tod der Queen "zutiefst traurig"

"Zutiefst traurig über den Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II." hat sich Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Donnerstagabend auf Twitter geäußert.

"Ich möchte mein aufrichtiges Beileid aussprechen der @Königliche Familie, den Menschen des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth und ihren in Österreich lebenden Bürgern", betonte der Außenminister.

Deeply saddened by the passing away of Her Majesty Queen Elizabeth II.



I wish to express my sincere condolences to the @RoyalFamily, the people of the UK & the Commonwealth and their citizens living in Austria. Her lifelong devotion to public service will continue to inspire. — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) September 8, 2022

Ihre lebenslange Hingabe für den Dienst an ihrem Land werde weiterhin eine Quelle der Inspiration sein, fügte Schallenberg in seinem auf Englisch formulierten Tweet hinzu.