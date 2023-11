Schlange beißt 25-jährigen Touristen tot

Ein 25-jähriger Franzose starb offenbar durch den Biss einer Braunschlange.

Australien. Für einen 25-jährigen Franzosen endete ein "Work and Travel"-Aufenthalt in Australien tödlich: Er wurde im Ort Nullawil an der Ostküste von einer Braunschlange gebissen und starb später am Gift. Freunde fanden den Rucksack-Touristen am 25. Oktober bewusstlos in seiner Unterkunft in einem Getreide-Betrieb bei dem er mit einem Working-Holiday-Visum erst seit rund zehn Tagen arbeitete. Die Wiederbelebungsversuche scheiterten, wie der australische Sender "9News" berichtet. Der 25-Jährige wurde 300 Kilometer nach Melbourne in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er an einem Herzstillstand.

In seinem Fuß seien zwei Einstichstellen gefunden worden, die auf den Biss einer giftigen Braunschlange hindeuten. Der 25-Jährige dürfte nicht während der Arbeit, sondern in der Freizeit von der Giftschlange gebissen worden sein. Denn: "Er wurde in den Fuß gebissen, und wir tragen Schutzstiefel und Sicherheitsausrüstung", sagte Wade Humphreys, in dessen Betrieb der Verstorbene gearbeitet hatte, dem Sender.