Tollpatsch-Roboter quetscht Mann zu Tode

Weil er ihn offenbar mit einer Gemüsekiste verwechselte, hat ein Industrie-Roboter in Südkorea einen Techniker zu Tode gequetscht. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch berichtete, kam es zu dem Unfall in einem Vertriebszentrum für Agrarerzeugnisse. Der etwa 40-jährige Mitarbeiter einer Robotikfirma hatte die Sensoren des Roboters kontrolliert, als dieser ihn sich schnappte, ihn mit dem Oberkörper gegen das Förderband stieß und dabei Brust und Gesicht zerdrückte.



Der Mann sei noch ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtete Yonhap unter Berufung auf die Polizei weiter. Der Roboter habe offenbar eine Fehlfunktion gehabt und sein Opfer für eine der Kisten mit Paprika gehalten, mit denen er gerade befasst gewesen sei.