Schlimmer Farb-Anschlag auf Braut

Es klingt wie eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten: Den Schwiegereltern ist die Braut "nicht gut genug", deswegen sabotieren sie die Hochzeit.

Der schönste Tag im Leben wurde für Braut Alexandra ziemlich versaut. Am Weg zur Trauung wurde sie mit roter Farbe beschmissen, das strahlend weiße Hochzeitskleid wurde zum Schütt-Bild.

Die Vorgeschichte spielt in Ciudad Obregon in Mexiko: Alexandra verliebt sich in einen Mann aus wohlhabendem Hause. Seine Eltern sind strikt gegen die Verbindung, vermuten, dass die junge Frau es nur auf das Familien-Vermögen abgesehen hat.

Eltern boten Geld, damit Frau veschwindet

Die Ablehnung der Eltern ging so weit, dass sie Alexandra sogar Geld boten, um sich vom geliebten Sohn fernzuhalten. Es brachte nichts, die Liebe war stärke als das Geld. Schließlich verlobten sich die beiden.

Am 18. Februar fand die Hochzeit statt. Die Schwiegereltern sagten ihr Kommen ab. Doch sie heckten einen schrecklichen Plan aus. Sie wollten dem Paar diesen Tag so richtig vermasseln.

Tatwaffe: Flasche mit Farbe © X - Fulanodeobregon

Die Eltern des Bräutigams zahlten zwei Männer, die sich in die Menge vor der Kirche drängten. Als die Braut vorbeikam, zogen sie Flaschen mit roter Farbe heraus und verunstalteten das Kleid.

Viele hätten an dieser Stelle aufgegeben. Nicht so Alexandra, sie sorgte für ein Happy End und fuhr rasch heim, zog sich um und die Vermählungs-Party konnte beginnen.

© X - Fulanodeobregon

Die bösen Schwiegereltern versuchten noch einige Tricks: Sie schickten die Polizei zur Hochzeit, meinten es werden dort Drogen gedealt. Fehlanzeige. Dann versteckten sie den pass des Bräutigams, damit er nicht auf Flitterwochen fahren könnte...

Doch das alles nutzte nichts, ihr Sohn hat sich von der Familie abgewendet.