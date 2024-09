"Schlug ihm ins Gesicht": ER stoppte den Messer-Angreifer

Ein Mann hat in Rotterdam nach Angaben der Polizei mit einem Messer Passanten angegriffen. Ein Mensch sei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt auf X mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Über die Motive des Mannes wurde nichts mitgeteilt.

Zeugen sagten der Polizei den Angaben zufolge, der Mann habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen und wahllos Menschen angegriffen. Manche islamistische Extremisten benutzen den Ausdruck wie einen Schlachtruf. Damit kapern sie quasi die zentrale religiöse Formel des Islam, die seit Jahrhunderten von Muslimen weltweit benutzt wird.

Der Vorfall ereignete sich am späten Abend in der Nähe der Erasmusbrücke im Zentrum der Stadt. Zeugen zufolge überwältigte und entwaffnete ein 32 Jahre alter Fitnesstrainer den Mann. Dem TV-Sender NOS schildert Reniël Litecia die dramatischen Szenen. „Ich habe mitbekommen, dass es hinter dem Restaurant eine Messerstecherei gab. Dann lief ich mit einem Stock auf den Täter zu und hielt ihn mit zwei Stühlen in Schach“, so der 32-Jährige.

