Schock in Solingen: Mutter soll fünf ihrer Kinder ermordet haben

Eine 27-jährige Mutter steht im dringenden Tatverdacht fünf ihrer Kinder in Solingen ermordet zu haben, bevor sie vor eine S-Bahn am Düsseldorfer Hauptbahnhof sprang.

Solingen (Nordrhein-Westfalen). In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Ermittlerkreise gingen von einem Verbrechen aus.

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle. Die Leichen wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen. Mit Stand 15.45 Uhr befanden sich noch 40 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort - die Spurensicherung läuft.

Opfer zwischen 1 und 8 Jahren alt gewesen

Laut Polizei laufen die Ermittlungen. Über das Alter der Opfer machte die Polizei zunächst keine offiziellen Angaben. Auch über die Eltern gab es keine Informationen.

Laut Berichten der deutschen "Bild" soll es sich bei den Toten um Kinder im Alter von 1, 2, 3, 6 & 8 Jahren handeln. Die Oma der verstorbenen Kinder soll die Polizei alarmiert und ihnen mitgeteilt haben, dass ihre Tochter (27) fünf ihrer Kinder getötet habe und mit einem weiteren Kind unterwegs sei - mit dem Ziel sich umzubringen. Es wird ebenfalls darüber berichtet, dass die Mutter der Kinder gegen 13.47 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor eine S-Bahn sprang - sie überlebte schwer verletzt und steht im Krankenhaus unter Polizeischutz. Die Frau ist derzeit nicht ansprechbar. Ein anderer Sohn (11) wurde unverletzt bei der Großmutter aufgefunden. Gegenüber der "Bild" erklärte ein Polizeisprecher: "Zum Motiv können wir noch nichts sagen. Die Mutter muss befragt werden."

Solingen liegt im Bergischen Land, rund 35 Kilometer von Düsseldorf entfernt.

Anmerkung der Redaktion: Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich

