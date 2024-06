Schock-Tagebuch von Joe Bidens Tochter enthüllt

Für den US-Präsidenten kommt es im Wahljahr zu einer Unzeit. Aus dem enthüllten Tagebuch seiner Tochter tauchen jetzt immer mehr Details auf. Darum geht es.

Das Tagebuch der Tochter Joe Bidens (81) kursiert in der US-Öffentlichkeit. Dem Präsidenten, der wiedergewählt werden will, und seiner Familie kann das gar nicht gefallen.

"Papa gemeinsam geduscht“

Darum geht es: Thema sind handschriftliche Einträge auf einem Notizblock von Ashley Biden (37), der Tochter des Präsidenten mit seiner zweiten Frau Jill Biden (72). Tochter Ashley glaubte damals, „sexuell missbraucht“ worden zu sein, könne sich aber nicht genau erinnern. Bei einer Sache sei sie sich sicher: sie habe mit „Papa gemeinsam geduscht.“

Bei Entzug bestohlen

So kamen die Biden-Notizen ans Licht der Öffentlichkeit: Ashley war vor Jahren beim Drogenentzug in einem Resozialisierungszentrum in Delray Beach, im US-Bundesstaat Florida. Unter ihrer Matratze wurde ein Schriftstück gefunden - und geklaut. Auch Ashleys PC-Speicher, Bücher, Kleidung und Gepäck wurden dabei entwendet. Rechten Medien kauften das Material für 40.000 Dollar und machen seitdem gegen Biden mobil.

Tagebuch authentisch

Dass das Tagebuch authentisch ist, bestätigte Bidens Tochter selbst: „Mein persönliches, privates Tagebuch wurde gestohlen!“

Verstörenden Passagen

Was Bidens Tochter vor Jahren in ihrem Tagebuch aufgeschrieben hat, kursiert auf 132 Seiten im Internet. Einige Passagen sind unglaublich verstörend. Diese zwei Stellen schockieren am meisten:

„Übersexualisiert in jungen Jahren“, schrieb sie in einer Passage vom Juli 2019. „Was ist der Grund dafür? Wurde ich missbraucht? Ich denke schon.“

„Ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, aber ich erinnere mich an ein Trauma … (…) Daran, dass ich in jungen Jahren Sex mit Freunden hatte; ich habe mit meinem Vater geduscht (was wahrscheinlich nicht angemessen war); ich war erregt, wenn ich es nicht hätten sein sollen.“

Für Biden ist es ein Supergau. Im amerikanischen Wahlkampf werden die Wogen wohl hochgehen.