Schockfund auf Mallorca: Hai am Strand von Palma gefunden

Schockfund am beliebten Strand bei Palma de Mallorca!

Ein vier Meter langer Hai wurde am beliebten Stadtstrand bei Palma angeschwemmt. Nachts wurde das Lebewesen gefunden - allerdings völlig entstellt.

Rätsel um Wunden

Das Tier hatte mehrere schwere Wunden - nun rätselt man, was dahinter stecken könnte. Ein Angriff, ein Unfall oder ein Mensch, der dafür verantwortlich ist?

Forscher vermuten, dass das Tier in Kontakt mit einer Schiffsschraube gekommen sein könnte und die Verletzungen darauf zurückzuführen sind. Der Vorfall wird derzeit untersucht.

Mallorca ungewöhnlich für Haie

Der Hai-Fund auf Mallorca ist sehr ungewöhnlich - denn das Tier in dieser Größe ist eigentlich in der Tiefe des Meeres zuhause.