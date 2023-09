× Schrecksekunde auf Flug von Wien nach London

Schrecksekunden für über 200 Passagiere am Mittwoch beim Wizz Air Flug 5702 von Wien Schwechat nach London Gatwick.

Um 10.15 Uhr Ortszeit, somit 5 Minuten vor der planmäßigen Ankunft, setzte der Pilot zur Landung an. Die Räder schon am Boden. Viele Passagier hatten schon das Handy in der Hand. Um den Flugmodus auszuschalten. Plötzlich startet der Airbus A321 wieder durch. Hebt ab.

Bleiche Gesichter. Zwei Minuten später, die vielen wie eine Ewigkeit vorkommen meldet sich der Pilot: „Wir mussten einen Run Down machen. das ist ein Standard Prozedere wenn das Wetter oder Flughafen schlecht ist.“ Mulmiges Gefühl, denn draußen scheint die Sonne. Der Flieger kreist. Um 10.27 Uhr setzt er dann endlich in Gatwick auf. Diesmal ohne Probleme. Noch mal Glück gehabt.