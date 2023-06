Schüsse auf Flughafen in Moldau – zwei Tote

Zwei Menschen seien am Freitag auf dem internationalen Airport der Hauptstadt getötet worden, meldete das moldauische Internetportal "agora.md" nach Behördenangaben.

❗️ The Ministry of Internal Affairs reports that two people were killed in a shooting at #Chisinau airport. pic.twitter.com/qhDdhiJXVd

Der mutmaßliche Täter sei bei einem Polizeieinsatz verletzt und festgenommen worden. Er soll zuvor durch Grenzschutzbeamte an der Einreise gehindert worden sein. Nach unbestätigten Medienberichten entriss er bei der Kontrolle einem Beamten die Pistole und gab dann Schüsse ab.

#Moldova ???????? BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.



A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z