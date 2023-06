Schüsse in bosnischer Schule

Ein ehemaliger Schüler schoss auf einen Angestellten der Schule und verletzte ihn schwer – er befindet sich in einem kritischen Zustand.

Bosnien und Herzegowina. Am Mittwoch eröffnete ein ehemaliger Schüler in der Volksschule in Lukavac bei Tuzla das Feuer auf einen Mitarbeiter der Schule, wie das bosnische Nachrichtenportal "Avaz" berichtet.

Laut Medienberichten wurde der 2008 geborene, minderjährige Täter festgenommen. Sein Schussopfer wurde ins Krankenhaus von Tuzla eingeliefert, Ärzte würden um sein Leben ringen, berichtete das Internetportal "Avaz". Das Motiv für die Tat kurz nach Unterrichtsbeginn war noch unklar.

"Avaz" na licu mjesta / Mjesto gdje se dogodila pucnjava jutros u Lukavcu pic.twitter.com/4x6PyWNHdw — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) June 14, 2023

Allerdings wurde bekannt, dass der Täter wegen schlechten Benehmens erst kürzlich in eine andere Schule strafversetzt worden war. Erst Anfang Mai waren in einer Belgrader Volksschule zehn Personen, darunter neun Schüler, von einem 13-jährigen Mitschüler erschossen worden.