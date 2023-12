Schüsse in Las Vegas: Berichte über Angriff auf Universitätsgelände

Bei einem mutmaßlichen Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Nevada hat es offenbar mehrere Opfer gegeben.

"Es scheinen mehrere Personen betroffen zu sein", so das Las Vegas Metropolitan Police Department am Mittwoch gegen Mittag (Ortszeit, 21.00 Uhr MEZ) in Onlinenetzwerken. Kurze Zeit später teilte die Polizei mit, dass der verdächtige Angreifer aufgefunden worden und tot sei. Studenten und die Öffentlichkeit wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

Die Beamten hätten "auf vorläufige Berichte" über einen bewaffneten Angreifer "auf dem Campus der Universität Nevada in Las Vegas" reagiert, hieß es. An der Universität selbst wurde das Alarmsystem durch die Schüsse auf dem Campus aktiviert. Alle dort Anwesenden wurden darüber aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und sich dann "einzuschließen".

Wie viele Menschen betroffen waren und ob es Todesopfer gab, war zunächst unklar. Der Sender CNN berichtete, dass ein Mann in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden sei.

In ein Gebäude auf dem Campus geflohen

Eine Frau berichtete dem Lokalsender KVVU, sie habe mehrere laute Geräusche gehört und sei in ein Gebäude auf dem Campus geflohen. Später sei sie von der Polizei evakuiert worden.

In den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen mit vielen Toten. Las Vegas war im Jahr 2017 Schauplatz eines der folgenschwersten Schusswaffenangriffe in den USA. Damals wurden bei einem Musikfestival 60 Menschen getötet.

Laut der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr landesweit bereits 600 Angriffe, bei denen vier oder mehr Menschen durch Schusswaffen verletzt oder getötet wurden.