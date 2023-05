Amok-Alarm in Sindelfingen in Baden-Württemberg: Bei Schüssen wurde mindestens eine Person getötet.

Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg ist am Donnerstagmorgen ein Mensch getötet und mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei bestand am Vormittag keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr. Die Beamten schlossen einen Amokalarm auf Twitter aus, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein, wie eine Sprecherin bestätigte. Die Beamten waren nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Sindelfingen liegt bei Stuttgart im Kreis Böblingen.