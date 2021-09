Schütze zu lebenslanger Haft verurteilt

Tat nach jahrelangem Rechtsstreit mit der Blatt.

Nach dem Attentat auf eine US-Zeitungsredaktion mit fünf Toten im Sommer 2018 muss der Täter lebenslang in Haft. Ein Richter im Bundesstaat Maryland verurteilte den Todesschützen am Dienstag in mehreren Anklagepunkten jeweils zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung, wie US-Medien, darunter die "Washington Post", übereinstimmend berichteten.

Anklagepunkte

Der Angeklagte hatte sich in dem Fall schuldig bekannt, aber argumentiert, er sei nicht zurechnungsfähig gewesen. Eine Jury hatte das im Juli allerdings zurückgewiesen. Nun folgte die Strafmaßverkündung. Der Täter wurde wegen diverser Anklagepunkte verurteilt, darunter Mord und versuchter Mord in mehreren Fällen.

Brutale Attacke

Der Mann war im Juni 2018 in das Redaktionsgebäude der Zeitung "Capital Gazette" in Annapolis eingedrungen, hatte um sich geschossen und fünf Angestellte des Blattes getötet. Ihm wurde vorgeworfen, aus Rache gehandelt zu haben. Der Täter hatte sich über Jahre einen Rechtsstreit mit der Zeitung geliefert, nachdem diese über Belästigungsvorwürfe gegen ihn berichtet hatte. Die brutale Attacke hatte damals einen Schock in den USA ausgelöst.