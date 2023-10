Schwangeres Model tot in Kühlschrank gefunden

In Los Angeles ist ein 31-jähriges, schwangeres Model tot in einem Kühlschrank aufgefunden worden. Der Obduktionsbericht enthüllt nun schockierende Details.

USA. Am 12. September wurde in Los Angeles (Kalifornien) die Leiche einer jungen Frau gefunden: Maleesa Mooney (†31) lag tot in ihrem eigenen Kühlschrank, wie das "People"-Magazin berichtet. Der Obduktionsbericht bringt nun schockierende Details ans Tageslicht. Mooneys Körper habe Spuren stumpfer Gewalt getragen, steht in dem Autopsiebericht. Die 31-Jährige war vor ihrem Tod, der durch nicht näher beschriebene Gewalt gegen ihren Körper verursacht worden war, gefesselt worden. Mooney war im zweiten Monat schwanger.

Rechtsmediziner fanden im Körper der 31-Jährigen Spuren von Alkohol und Kokain. Untersuchungen sollen nun klären, ob sie die Suchtmittel freiwillig oder gegen ihren Willen eingenommen hatte. Hinweise auf mögliche Täter im Fall Mooney fehlen bisher. Auch über das Tatmotiv ist bisher nichts bekannt.

Schwester Mooneys: "Sehr bestialische Tat"

Die Familie und Freunde des Models sind nach wie vor schockiert. Mooneys Schwester, Sängerin Jourdin Pauline, sagt: "Nach dem, was wir gesehen haben, steckte meine Schwester in einem Kampf. Die Wohnung war komplett verwüstet, als die Polizei eintraf. Es ist eine sehr bestialische Tat."

Pauline sagt gegenüber dem "People" Magazine, dass ihre Schwester im zweiten Monat schwanger gewesen sei und beschreibt, wie sehr sich Mooney darauf gefreut hatte, Mutter zu werden: "Sie war super aufgeregt und hatte immer davon gesprochen, ein Kind zu bekommen."