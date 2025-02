Großer Polizeieinsatz in Örebro, Schweden. Medienberichten zufolge kam es an einer Schule in Örebro zu einem Amoklauf. Mehrere Personen sollen verletzt sein. Auch die Polizei soll unter Beschuss geraten sein, wie die Zeitung "Expressen" berichtet. Demnach sollen sich auch Beamte unter den Verletzten befinden.

Active school shooting happening in Örebro, Sweden right now. Four people have been shot with an automatic weapon. Students have locked themselves in the classrooms. pic.twitter.com/118FGtzpMH