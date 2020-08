Schweigeminute für George Floyd

Brüder des getöteten Afroamerikaners bei Online-Parteitag.

Zwei Brüder des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd sind bei dem Parteitag der US-Demokraten aufgetreten. George sollte heute leben, beklagte Philonise Floyd am Montagabend (Ortszeit) in einer Videobotschaft, die im Rahmen des virtuell abgehaltenen Parteitags gezeigt wurde.

Floyd rief zu einer Schweigeminute für seinen Bruder und die vielen anderen auf, die als Folge von Hass und Ungerechtigkeit gestorben seien. Der Tod des Afroamerikaners Ende Mai in Minneapolis (Minnesota) hatte in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Wegen der Corona-Pandemie halten die Demokraten ihren viertägigen Parteitag zur Nominierung von Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November weitgehend virtuell ab.

Jeden Tag wird zwei Stunden lang ein Programm übertragen, das am Montag einer Fernsehshow glich, zu der Politiker und Bürger teils live zugeschaltet wurden. Die Schauspielerin Eva Longoria Bastón führte durch das Programm. Eine der Botschaften des ersten Abends lautete, dass Biden als Präsident für Gerechtigkeit, gegen systematischen Rassismus und für die Einheit des Landes eintreten würde. Biden tritt gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump an.