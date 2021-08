Sechs Leichen hängen an Stricken von Brücke

Im Mexiko wurden die halbnackten Leichen von sechs Männern gefunden

In der Stadt Zacatecas im Norden Mexikos sind am Donnerstag (Ortszeit) die Leichen von sechs Männern an einer Brücke hängend aufgefunden worden. Die halbnackten Toten seien in den frühen Morgenstunden entdeckt worden, sagte ein Beamter der örtlichen Staatsanwaltschaft. Auch mexikanische Zeitungen berichteten über den grausigen Fund, der offenbar mit Bandenkriminalität im Drogenmilieu zusammenhängt.

Zacatecas, die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, wurde in den vergangenen Monaten von heftiger Gewalt geplagt, da das in Drogenhandel, Geldwäsche und das organisierte Verbrechen verstrickte Sinaloa-Kartell und dessen größter Rivale, das Jalisco-Kartell der Neuen Generation, um die Kontrolle über wichtige Handelsrouten kämpfen.

Im Juli wurden im Bundesstaat Zacatecas elf Menschen erhängt unter Brücken aufgefunden, einige mit Drohbotschaften versehen. Einige der Leichen stammten aus den Gemeinden Fresnillo und Valparaiso, in denen die Kriminalitätsrate ebenfalls stark angestiegen ist. In den ersten sechs Monaten des Jahres bis Juni wurden im Bundesstaat Zacatecas 536 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben entsprach das einem Anstieg von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.