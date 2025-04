Sensations-Fund: Archäologen legen 2000 Jahre altes Gladiatoren-Grab frei

In einem bedeutenden Fund haben Archäologen in Süditalien das Grab eines Mannes entdeckt, der vermutlich als Gladiator lebte und starb.

Der Fundort liegt in Liternum, einem antiken Ort in der Region Kampanien (Italien, südlich von Neapel), der zwischen dem 1. Jahrhundert vor Christus und dem 3. Jahrhundert nach Christus eine wichtige Siedlung war. Das Grab war rund 2000 Jahre lang verborgen und könnte neue Erkenntnisse über das Leben und Sterben dieser Kämpfer liefern.

Zu den bedeutendsten Funden gehören mehrere Grabinschriften aus Marmor, von denen einige intakt sind – darunter eine mit der Grabinschrift eines Gladiators. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Die Entdeckung wurde von der staatlichen Behörde für Archäologie, Denkmalpflege und Landschaftsschutz für den Großraum Neapel bekannt gegeben. Unter der Leitung von Dr. Simona Formola wurde in der sogenannten Nekropole von Liternum gegraben – einem rund 150 Quadratmeter großen Friedhof mit aufwendigen Grabstätten. Bereits in den 1930er-Jahren wurden in Liternum Reste eines Forums, eines kleinen Theaters und einer Basilika entdeckt, also öffentlicher Gebäude aus römischer Zeit.

Zwei Grabanlagen verfügen noch über umfangreiche Reste einer weißen Putzschicht, die in einer späteren Phase mit roter Farbe dekoriert wurde. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Die Grabstätte selbst besteht aus etwa 20 bis 30 Gräbern, vorwiegend von Erwachsenen. Besonders auffällig sind zwei Grabareale mit Putzverzierungen, die ursprünglich weiß waren und später rote Dekorationen erhielten. Diese könnten auf eine spezielle Bedeutung hinweisen.

Hinweise auf einen Gladiator

Eine Inschrift auf einer Marmorplatte gibt Anlass zur Annahme, dass einer der hier bestatteten Männer ein Gladiator war. Ob es sich dabei um denselben Mann handelt, dessen Grab nun freigelegt wurde, ist derzeit noch nicht gesichert. Auch Alter, Name und Todesursache des Toten sind bisher unbekannt.

Epische Gladiatorenfilme wie Gladiator und Spartacus zeigen Kämpfe meist im Circus Maximus oder im Kolosseum in Rom. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Gladiatoren waren in der römischen Zeit bewaffnete Kämpfer, die gegeneinander oder gegen Tiere antraten – meist in Arenen vor Publikum. Zwar endeten nicht alle Kämpfe tödlich, doch viele bezahlten mit ihrem Leben. Ihre Einsätze waren oft Teil öffentlicher Spiele, bei denen es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um politische Macht und Einfluss ging.

In der Nekropole des antiken Liternum waren die beiden verzierten Grabanlagen einst mit weißem Putz bedeckt und rot bemalt. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Ein weiteres interessantes Detail ist ein tief gemauertes Brunnenbauwerk, das neben dem Grab gefunden wurde. Die Forscher vermuten, dass es im Zusammenhang mit rituellen Handlungen stand. Solche Bräuche könnten mit der Verehrung von Heilgöttern oder der symbolischen Reinigung verbunden gewesen sein.

Ebenfalls in Liternum gefunden wurden Grabbeigaben wie Münzen, Lampen und kleine Vasen. Diese vermutete Lampe könnte eine Kerze aus Talg und Bienenwachs enthalten haben. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Im alten Rom gab es den sogenannten Kult des Aesculapius, benannt nach einem griechischen Gott für Heilkunst. Die Anhänger dieses Kults glaubten unter anderem, dass das Blut von Gladiatoren heilende Wirkung habe – sowohl körperlich als auch seelisch. Solche Rituale könnten ein Teil des Bestattungsprozesses gewesen sein. Auch ein Tempel zu Ehren des Gottes Apollon wurde im Jahr 431 vor Christus errichtet, als Rom von einer Seuche betroffen war. Dies zeigt, wie stark religiöse und medizinische Vorstellungen miteinander verwoben waren.

Große öffentliche Veranstaltungsorte boten Schauplatz für Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen und Hinrichtungen. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Die Entdeckung in Liternum ist besonders deshalb wichtig, weil über diesen Ort trotz seiner historischen Bedeutung bislang nur wenig bekannt ist. Die neue Ausgrabung bietet nicht nur Hinweise auf die damaligen Bestattungsrituale, sondern auch auf das soziale Leben der damaligen Bevölkerung.

Abgebildet: die Überreste von Liternum, einer antiken Stadt in Kampanien, die vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. blühte. Zu sehen: Ruinen von Liternum. © Italianlearner/wikimediacommons ×

Mariano Nuzzo, Leiter der zuständigen Behörde, erklärte, dass das Grab ein weiterer wertvoller Baustein für das Verständnis des Lebens in Liternum sei.

Die Nekropole der Fundstätte umfasst etwa 20–30 Gräber, die überwiegend Erwachsene enthielten. Besonders auffällig waren jedoch zwei Grabanlagen mit besonderen Markierungen. Abgebildet: Luftaufnahme der Ausgrabungsstätte. © Naples Superintendent of Archeology, fine arts and landscapes ×

Besonders die gut erhaltenen Grabwände und Baustrukturen ermöglichen neue Einblicke in die damalige Zeit.