Serienkillerin tötete vier Männer nach Sex

Rebecca Auborn (33) traf Männer zum Sex – und verabreichte ihnen dann eine Überdosis.

Im US-Bundesstaat Ohio wurde eine 33-jährige Frau wegen vierfachen Mordes angeklagt. Rebecca Auborn soll sich mit ihren Opfern zum Sex getroffen und ihnen eine Überdosis verabreicht haben, um sie dann auszurauben.

Laut Polizei bot Auborn ihre Dienste als Prostituierte an und traf sich mehrfach mit Männern in Hotels in Ohio. Nach dem Sex verabreichte die 33-Jährige ihren Opfern dann tödliche Drogencocktails und raubte sie aus.

Aufgrund eines anonymen Hinweises wurde die Polizei auf Auborn aufmerksam und konnte sie schließlich festnehmen. Die Ermittler konnten der 33-Jährigen bisher vier Morde und einen Mordversuch nachweisen – es werden aber noch mehr Opfer befürchtet. „Jemand, der eine Serie von Morden begeht, die zeitlich voneinander getrennt sind, ist ein Serienmörder, so Staatsanwalt Dave Yost. „Es gibt gleiche Vorgehensweise.“ Die Polizei sucht nun in anderen offenen Fällen nach Verbindungen.