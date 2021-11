US-Lehrerin wurde wegen Sex mit einem Schüler verurteilt.

Dieser Fall sorgte nicht nur in den USA für Schlagzeilen: Brittany Zamora (30) aus Arizona gab zu, Sex mit einem erst 13-jährigen Schüler gehabt zu haben. Alles fing damit damit an, dass Brittany in einem Klassen-Chat mit dem Schüler zu flirten anfing. Danach ging alles ganz schnell: Die Sex-Lehrerin hatte im Klassenzimmer und in ihrem Auto Oral-Sex mit dem Buben. Mindestens drei Mal kam es auch zu Sex.

Besonders brisant ist dabei ein Vorfall in der Klasse. Wie Brittany gestand, hatte sie im Klassenzimmer Oralsex, während die anderen Schüler einen Film anschauten.

Neue Aufgabe

2019 wurde die US-Lehrerin deshalb zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis hat die ausgebildete Pädagogin nun eine neue Aufgabe gefunden. Wie die "New York Post" berichtet, wird die 30-Jährige als Tutorin eingesetzt und soll das Bildungspersonal im Gefängnis unterstützen.