Sex-Täter Epstein: Diese Namen stehen auf der geheimen Liste

Finanz-Hai Jeffrey Epstein hatte nicht nur selbst Sex mit Minderjährigen, er vermittelte sie auch an andere. Sein Netzwerk wird jetzt enthüllt.

Viele Mächtige und Prominente zittern vor dieser Enthüllung. Eine New Yorker Richterin hat die Offenlegung der Namen von 180 Personen angeordnet, die mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung standen. Deadline für die Veröffentlichung ist demnach spätestens der 2. Jänner 2024.

Minderjährige wurden rekrutiert

Der global bestens vernetzte Finanz-Mogul Jeffrey Epstein baute ein Netzwerk auf, dass nicht nur seine eigenen kranken Sex-Vorlieben ermöglichte. Jahrelang wurden minderjährige Mädchen und junge Frauen für den sexuellen Missbrauch durch Epstein rekrutiert. Manche Mädchen wurden auch an andere Männer weitergereicht.

Epstein war im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan gefunden worden, als er in Untersuchungshaft saß und auf seinen Prozess wartete. Der Milliardär hatte viele hochrangige Freunde und Bekannte, darunter Prominente wie die Familie des früheren US-Präsidenten Bill Clinton, der Immobilienunternehmer und spätere US-Präsident Donald Trump sowie der britische Prinz Andrew.

Liste mit Tätern, Opfern, Geschäftspartnern

Auf der Liste, die in wenigen Tagen öffentlich wird, stehen Opfer, Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie mutmaßliche Komplizen Epsteins. Viele Namen sind etwa aus Berichten der New York Times, des Wall Street Journal (sehr renommierte Medien) bekannt. Das New York Magazine hat zusammengetragen, was bisher bekannt ist.

© APA/AFP/ANGELA WEISS ×

Vera Wang – Die bekannte Fashion-Designerin steht öfters in Epsteins Kalender, so der Wall Street Journal. Epstein habe jungen Frauen versprochen bei ihrer Model-Karriere zu helfen – die Connection zur Designerin sollte dabei helfen. Wang sagt jetzt: „Ich wusste nicht, dass er meinen Namen ausnutzt.“

© APA/AFP/ANGELA WEISS ×

Naomi Campbell – Die Bekanntschaft zum Top-Model sollte Epstein auch bei der Rekrutierung von Frauen geholfen haben. „Ich bereue jeden Kontakt mit Epstein zutiefst“, sagt Campbell heute.

Thorbjørn Jagland – Eine der Opfer sagt, dass Epstein den Namen des früheren norwegischen Premierministers nannte und erklärte, er wolle sie ihm vorstellen.

Robert Kennedy Jr. – Der Kandidat für die US-Präsidentschaft flog zweimal in Epsteins Privat-Jet. Kennedy sagt, seine Frau wäre jedes Mal mitgeflogen.

© APA/AFP/FABRICE COFFRINI ×

Sergey Brin – Google Co-Gründer. Jeffrey Epstein war vier Jahre lang sein Berater, er soll ihm geholfen haben sein Google-Einkommen steuerschonend zu parken.

© Microsoft ×

Bill Gates – Die Beziehung des Finanzexperten mit dem Microsoft-Gründer ist lange bekannt.

William Burns – der CIA Direktor hatte drei Treffen mit Epstein.

© Getty Images ×

Peter Thiel – Der jetzige Chef von Sebastian Kurz und Groß-Investor im Silicon Valley traf Epstein einige Male im Jahr 2014. Mit dabei war auch der russische Botschafter an der UNO. Peter Thiel: „Ich war wohl naiv und dachte nicht genug darüber nach, warum mich Epstein treffen wollte.“

© Getty Images ×

Prince Andrew – Der Bruder von König Charles III. wird in dieser Causa beschuldigt. Model Lisa Phillips sagte aus, dass Epstein einem Mädchen sagte, sie solle mit dem Royal Sex haben. Phillips: „es war traumatisch für sie“.