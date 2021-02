Fans der Kultserie “die Simpsons“ glauben, dass in Staffel 12. in der Folge “The Computer Wore Menace Shoes“ ein russisches Angebot an Eis vorhergesagt wurde. Es soll Menschen dazu ermutigen, sich gegen Corona impfen zulassen.

In Russland bittet ein Impfzentrum kostenloses Eis an, nachdem man sich gegen das Corona-Virus impfen lässt. Dieses Angebot wurde alle Menschen in Russland gemacht, nach dem eine Umfrage zeigte, dass sich nur ca. 38 Prozent der Bürger impfen lassen wollen. Dieses Angebot wurde anscheinend von den Simpson vorhergesehen, da in eine ausgestrahlte Folge aus dem Jahr 2000 genau diese Thematik aufgegriffen wurde. "The Computer Wore Menace Shoes" Homer kauft sich einen Computer und erstellt seine eigene Website, um Klatsch und Unwahrheiten zu verbreiten. Doch als er anfängt, Verschwörungstheorien über Grippeimpfungen zu schreiben, wird er auf eine Insel geschickt, wo Leute eingesperrt werden die zu viel wissen. Eine Szene zeigt, wie Homer einen mit Spritzen gefüllten Erdbeereisbecher isst, der ihn in einen Drogenrausch versetzt. © (Bild: Die Simpsons / 20th Century Fox) Neben einer Schlagzeile über den Eiscreme-Anreiz und einem Bild von Homer, der in den Eisbecher beißt, schrieb ein Fan: „Die Simpsons haben wieder die Zukunft vorhergesagt." Ein anderer Fan schrieb: "Eine der schlechtesten Episoden, die je eine genaue Vorhersage gemacht hat. Die Simpsons sagen nichts voraus. Die Realität holt nur Die Simpsons ein.“ Doch andere Nutzer waren anderer Meinung. Eine Person schrieb: "Ich habe diese Folge erst gestern Abend gesehen und das ist wirklich eine Übertreibung. Es wäre besser zu sagen, dass diese Episode Anti-Vaxxer vorhersagt, aber die gab es 2001 auch schon."